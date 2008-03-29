Центр з раннього виявлення онкозахворювань буде збудований у Києві за рік

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації затверджено кошторисну вартість будівництва Центру із застосування ПЕТ-технології для раннього виявлення онкологічних захворювань в обсязі 348 млн. 914 тис. грн.

Текст документу оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Центр буде побудовано на території існуючої Київської міської онкологічної лікарні на вул. Верховинній, 69 у Святошинському районі Києва.

Згідно з затвердженою документацією, передбачено що двоповерховий медичний заклад буде побудований на земельній ділянці площею близько 7 га. Загальна площа приміщень Центру становитиме 4 тис. 840 кв. м. Затверджено штат медичного та технічного персоналу в кількості 71 особа. Розраховано, що центр прийматиме в середньому 350 відвідувачів добу.

Центр планується побудувати за рік.