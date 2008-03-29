Прокурор затримав злочинця, який намагався пограбувати його квартиру

Прокурор Тростянецького району Сумщини затримав злочинця, який намагався пограбувати його квартиру.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, у той день прокурор Тростянецького району Олександр МУРАВЕНКО перебував на роботі, коли йому подзвонила схвильована дружина і повідомила, що хтось намагається зовні відкрити двері їхньої квартири.

«Відразу після дзвінка я був на місці, - розповів О.МУРАВЕНКО. - І коли піднімався по сходам, побачив на третьому поверсі рослого хлопця років 25-27, що квапливо спускався мені назустріч. Він відразу здався мені підозрілим. Його особа була дуже схожа на фотографію з орієнтування, що я недавно бачив у міліції. Коли він порівняв із мною - раптом штовхнув мене й побіг до виходу”. Правоохоронець кинувся за ним, однак прокуророві не вдалося наздогнати чоловіка: він зник, петляючи серед будинків.

Однак, проаналізувавши ситуацію, О.МУРАВЕНКО припустив, що в будинку повинен залишитися його спільник, оскільки квартирні злодії зазвичай працюють у парі. Повернувшись у під`їзд, прокурор став обережно підніматися з поверху на поверх і на останньому зіштовхнувся із ще одним підозрілим.

Правоохоронець наказав незнайомцеві залишатися на місці. Але той почав утікати. На щастя, у цей час приїхав водій службового автомобіля прокуратури й удвох вони зупинили зловмисника. По мобільному викликали міліцію. Через кілька хвилин під`їхав начальник райвідділу і його перший заступник, які й затримали злочинця. Ним виявився 27-річний сумчанин.

Злодій навіть не встиг викинути свої інструменти, тож усі докази були наявними.

На допиті затриманий зізнався, що разом з подільником прибув у Тростянець «на гастролі», і вони вже встигли зробити п`ять крадіжок. На території ринку правоохоронці потім розшукали автомобіль, на якому приїхали зловмисники, а в ньому - додаткові докази злочинів.

За даними фактами працює слідство.