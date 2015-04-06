До кінця місяця Харків відгородять першим укріпрайоном третьої лінії оборони
Під Харковом перший взводний опорний пункт третьої лінії оборони буде побудовано до кінця квітня.
Про це кореспонду УНІАН повідомив заступник військового комісара Харківського обласного військкомату Юрій Калгушкін.
"З ініціативи голови Харківської облдержадміністрації розпочалося будівництво першого взводного опорного пункту. Це третя лінія оборони у безпосередній близькості до Харкова. Планується до 20-х чисел квітня закінчити будівництво", - сказав Калгушкін.
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За його словами, після завершення будівництва цього взводного опорного пункту в напрямку кордону з РФ планується збудувати ще 3-4 такі ж оборонні споруди.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на території Харківської області буде зведено 31 вогневе спорудження. Всього буде 300 опорних пунктів, які будуть будуватися по всій лінії зіткнення.