У Криму обшукують будинок дружини активіста Майдану

Як повідомляє Крим.Реалії активіста на півострові звинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень співробітнику кримського спецпідрозділу "Беркут" під час масових заворушень в Києві в лютому 2014 року і незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

"У приміщенні, в якому проживає Ольга Уколова, крім неї перебуває її семимісячна дитина і мати. Увійшовши в будинок, людина у формі представився дільничним Чалабаєвим... У приміщення, в якому проживає Ольга Уколова, увійшло 12 осіб", - повідомила Кримська польова місія на своїй сторінці в Facebook.

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Активіста кримського Євромайдану Олександра Костенка заарештували в Криму 8 лютого.

24 березня справу Костенка передали до Київського районного суду Сімферополя. 4 квітня суд продовжив арешт Костенка на два місяці, на час розгляду справи, призначено розгляд справи в присутності ЗМІ на 20 квітня.

Прокуратурою Автономної республіки Крим у Херсонській області розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом незаконного арешту кримськими органами активіста.