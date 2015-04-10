Президент України ініціює створення національної поліції
Президент України Петро Порошенко ініціює створення національної поліції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив в Одеському державному університеті внутрішніх справ.
За словами президента, відповідний законопроект він подасть до парламенту найближчим часом.
«Це буде не просто перетворення міліції на поліцію, це буде інше обличчя правоохоронних органів», – наголосив глава держави.
Читайте такожНові патрульні поліцейські з'являться на вулицях Києва вже за два місяці - Аваков
Президент зазначив, що реформа патрульної служби, яку представила присутнім перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, – це лише перший крок у реформуванні всієї системи правоохоронних органів.
Глава держави позитивно оцінив грузинський досвід реформ і перші результати роботи в Україні Згуладзе та висловив сподівання, що їй вдасться втілити заплановане у життя.
«Ми хочемо, щоб так було й у нас», – наголосив Порошенко.
Президент також закликав присутніх у залі студентів та випускників вишу активно вступати до лав патрульних нової служби.
За словами глави держави, у третій декаді серпня нові патрульні розпочнуть роботу в Одесі, Львові, Харкові.
Президент зазначив, що у рамках реформи передбачається не лише запровадити новий рівень вимог до якості роботи, але й поліпшити матеріально-технічне забезпечення, а також матеріальне забезпечення службовців. Заробітна плата патрульних має зрости до 8-10 тис. грн.