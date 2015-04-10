Президент України ініціює створення національної поліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

За словами президента, відповідний законопроект він подасть до парламенту найближчим часом.

«Це буде не просто перетворення міліції на поліцію, це буде інше обличчя правоохоронних органів», – наголосив глава держави.

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Президент зазначив, що реформа патрульної служби, яку представила присутнім перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, – це лише перший крок у реформуванні всієї системи правоохоронних органів.

Глава держави позитивно оцінив грузинський досвід реформ і перші результати роботи в Україні Згуладзе та висловив сподівання, що їй вдасться втілити заплановане у життя.

«Ми хочемо, щоб так було й у нас», – наголосив Порошенко.

Президент також закликав присутніх у залі студентів та випускників вишу активно вступати до лав патрульних нової служби.

За словами глави держави, у третій декаді серпня нові патрульні розпочнуть роботу в Одесі, Львові, Харкові.

Президент зазначив, що у рамках реформи передбачається не лише запровадити новий рівень вимог до якості роботи, але й поліпшити матеріально-технічне забезпечення, а також матеріальне забезпечення службовців. Заробітна плата патрульних має зрости до 8-10 тис. грн.