Нові патрулі МВС вийдуть на автошляхи Києва в червні

Про це заявила перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе під час відвідання міським головою Києва Віталієм Кличком центру з прийому заяв від кандидатів, які бажають працювати в новій патрульно-постовій службі столиці, що створюється замість патрулів ДАІ.

«Перші патрульні вийдуть на вулиці Києва в червні цього року», - сказала вона.

Читайте такожМВС обіцяє представити законопроект про поліцію за кілька тижнів За її інформацією, до центру з набору нових патрульних, який розміщений у Будинку вчителя, на сьогодні вже подали свої анкети близько 17 тис. осіб, 35% молоді дівчата і жінки. Також, за її словами, є представники нинішніх правоохоронних органів, але їх дуже мало.

Також заступник міністра повідомила, що сьогодні вже відбулося перше тестування з відбору кращих кадрів серед кандидатів.

Вона пояснила, що через кілька днів буде визначено 20% кращих із тих, хто подав заявки, і вони їх буде переведено на наступний етап тестування.

Ті, хто не увійшов до числа кращих, залишатимуться в резервній базі.

Вона також розповіла, що серед тих, хто подають заявки, багато людей з вищою освітою, з двома вищими освітами, серед них багато справжніх патріотів України.

За словами Еки Згуладзе, набір до патрульно-постової службу планується не припиняти, оскільки буде необхідність в оновленні кадрів.

Вона також повідомила, що до бюджету вже закладено гроші на забезпечення хорошими зарплатами тих, хто піде патрулювати вулиці Києва. Передбачається, що зарплата у них буде від 6 до 8 тис. грн.

Також вона повідомила, що на сьогодні майбутні патрульні вже забезпечені автотранспортними засобами, так як нові машини передано для зазначених цілей і закуплено їх на гроші Кіотського протоколу за викупленими квотами.

Також перший заступник міністра розповіла, що для патрульних готується нова форма, вона буде темно-синього кольору, тобто така, яка використовується в міжнародній практиці, щоб патрульних було легше ідентифікувати як для громадян України, так і для приїжджих.

Вона також розповіла, що перший етап тестування проходить з навичок аналітичних здібностей, логічного мислення та комунікативного спілкування.

Друге тестування вже передбачає здачу фізичних нормативів.

Заступник міністра підтримує участь у патрулях жінок і вважає, що у них є великі перспективи, а також вони вносять «свою родзинку в роботу поліцейських» і до того ж мають особливе жіноче чуття. «Це добрі гендерні перспективи в ході реформ», - сказала вона.