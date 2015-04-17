"Укроборонпром" розробив проект системи захисту кордону

Про це повідомила прес-служба держконцерну. Як відзначили в прес-службі, цей проект вже поданий на оцінку Державній прикордонній службі.

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"Ключові завдання нової системи: неможливість проникнення окремих осіб, цілодобовий моніторинг стану прикордонної смуги, своєчасне виявлення та оповіщення про надземні літаючі апарати, а також їх знищення", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що всі бойові модулі системи будуть оснащені системами кругового огляду і будуть мати дистанційне керування.

Як підкреслили представники концерну, головним завданням, поставленим перед розробниками нової системи було забезпечення безпеки і збереження життів українських військових.

У розробці проекту були задіяні "Чернігівський завод радіоприладів", "Укрспецтехніка" та завод "Ленінська кузня".