ГУБОЗ попередив скоєння замовного вбивства у Києві

31 березня працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з працівниками ГУМВС України в м. Києві попередили вчинення вбивства на замовлення.

За підозрою у намірі скоїти тяжкий злочин затримано уродженку Азербайджану Л., повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Напередодні до центрального апарату спецпідрозділу боротьби з організованою злочинністю МВС України надійшла інформація, про те, що жителька столиці Л. має наміри замовити вбивство свого колишнього чоловіка Н. з метою заволодіння його двокімнатною квартирою.

Для виконання вбивства Л. звернулась до свого знайомого, щоб підшукати кілера. За те, щоб знайти виконавця вбивства, жінка запропонувала посереднику 300 доларів США, а кілеру пообіцяла винагороду у 20 тисяч доларів США.

Щоб попередити скоєння тяжкого злочину, працівники ГУБОЗ МВС України провели інсценування вбивства. Роль кілера виконував співробітник спецпідрозділу міліції. Він і передав зловмисниці фотографії «вбивства» її колишнього чоловіка.

Кримінальну справу порушено слідчим відділом Шевченківського райуправління ГУМВС України в м. Києві за ознаками злочину, передбаченого ст. 15 (замах на вбивство) та п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України до обрання судом міри запобіжного заходу.