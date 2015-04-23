ЄС не хоче надавати Україні безвізовий режим через зауваження до якості роботи МВС - депутат

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань регіонального і транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС, депутат від Блоку Петра Порошенка Оксана Юринець під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«На жаль, зауваження були висунуті щодо роботи Міністерства внутрішніх справ, ми будемо ці зауваження окремим листом направляти в уряд за результатами парламентських слухань», - сказала вона.

Читайте такожМЗС чекає від саміту в Ризі політичного сигналу про просування до безвізового режиму За словами депутата, головні зауваження торкнулися технічної неготовності кордонів, слабкого прогресу в боротьбі з корупцією, прийняття закону про біженців, рівня захисту документів, державної стратегії боротьби з наркотиками і якості роботи Міграційної служби України.

Як повідомляв УНІАН, діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації було розпочато 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти і рішення, які були прийняті.