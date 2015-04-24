Завтра в Києві біля метро «Харківська» можна буде поспілкуватися з бійцями 12-го батальйону тероборони

Як повідомив УНІАН заступник командира батальйону з роботи з особовим складом Володимир Кухар, батальйон завтра прибуде до столиці після виконання бойових завдань у зоні АТО.

«Виходять завтра кілька підрозділів, які виконували бойові завдання в Донецькій і Луганській областях, у тому числі на лінії зіткнення. Виходять для того, щоб відпустити наших демобілізованих хлопців і поповнити новими військовими кадрами, мобілізованими, а також переформатувати, пройти бойове злагодження і знову виступити в район ведення бойових дій», - сказав він.

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Очікується, що військова колона прибуде до Києва опівдні. «Завтра повертається більше сотні людей. Вони йдуть своїм ходом, тобто на своєму транспорті – це колона переважно цивільної техніки, що адаптована до воєнних умов», - зазначив Кухар.

За його словами, у цьому складі батальйон вийшов у зону АТО 29 січня. «І по цей день відбуваються певні ротації, переміщення підрозділів - було і на південь від річки Сіверський Донець, і на північ, у тому числі у місця, де була загроза прориву і постійні провокації. Але ми практично без втрат цього року», - повідомив заступник комбата.

Він повідомив, що за весь час ведення бойових дій втрати батальйону - 12 загиблих. «І ми говоримо про 69 поранених, але насправді їх більше», - додав Кухар.

За його словами, готуються документи про відзначення на рівні держави найкращих бійців, у тому числі тих, які отримали поранення внаслідок артобстрілів на Веселій Горі та у Жовтневому районі Луганська, в інших місцях.

Кухар повідомив, що колона військових має зупинитися у Києві в районі станції метро «Харківська», на узбіччі, де кияни зможуть з ними зустрітися. У столицю бійці приїдуть з Луганщини, подолавши 800 км, після чого вирушать на основну базу, яка розташована у Бердичеві Житомирської області.

Як повідомляв УНІАН, підрозділи 12-го батальйону на доукомплектування прибували до Києва 6 грудня 2014 року, після чого знову вирушили в зону бойових дій.

Тоді близько тисячі киян зустріли військовослужбовців під стінами мерії. Після завершення урочистої частини більшість попрямували маршем на Майдан Незалежності, де запалила свічки на згадку про загиблих під час АТО військовослужбовців.

Довідка УНІАН. 19 березня 2014 року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про створення оперативних штабів при облдержадміністраціях прикордонних областей України. 30 березня 2014 року тодішній в.о. президента України Олександр Турчинов доручив керівникам ОДА почати створення батальйонів територіальної оборони у кожній області України.

12-й батальйон територіальної оборони «Київ» перебуває в оперативному підпорядкуванні Міністерства оборони України.