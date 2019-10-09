Учасники акції упевнені, що у разі розведення військ українські позиції займуть російські найманці.

9 жовтня на блокпост Золоте Луганської області прибули добровольці та ветерани АТО з метою не допустити розведення військ у населеному пункті.

Трансляцію з місця події проводило Громадське.

Учасники акції упевнені, що у разі розведення військ українські позиції займуть російські найманці. Не покидати блокпост військових закликав, зокрема, місцевий мешканець.

Відео дня

На місце події прибули загони прикордонників і представники ОБСЄ.

Сьогодні, 9 жовтня, у Кремінному відбулася сутичка між правоохоронцями й військовими, оскільки поліція не хотіла пропускати колону учасників до Золотого. Унаслідок інциденту травмували одного правоохоронця й спровокували кілометрові затори на самому блокпості. Невдовзі військових пропустили.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня активісти партії «Національний корпус» вирішили організувати свій блокпост у районі населеного пункту Золоте в Луганській області на час розведення військ.

Лідер організації Білецький заявив, що влада хоче залишити жителів населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська без прикриття, «принести в жертву «ЛДНР», тому ветерани, які воювали на Донбасі у 2014 році, приїхали в район Золотого і планують залишитися на блокпосту на час розведення військ. Крім того, активісти партії та прихильники руху організували автопробіг на підтримку України.