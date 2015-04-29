З'явилося фото і відео пожежі у Чорнобильській зоні

01:11, 29 квітня 2015
Суспільство
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У Київській області сотні рятувальників гасять пожежу у Чорнобильській зоні

kmu.gov.ua

Пожежа зайнялася на трьох лісових кварталах на території спеціального комбінату "Чорнобильська пуща".

Працівники міліції допомагають людям, які проживають у зоні відчуження, рятуватися від пожежі. Їх евакуйовано у безпечні місця. Також врятовано і вивезено їхню худобу та майно, повідомляють в МВС.

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