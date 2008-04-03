Кабмін обмежить націнку на соціально значущі продукти харчування

3 квітня Кабінет міністрів України має намір підписати з ритейлерами і товаровиробниками Меморандум про обмеження торгової націнки на соціально значущі продукти 10%. Про це УНІАН повідомило джерело, наближене до уряду.

За його словами, Меморандумом передбачається обмежити рівень націнки на соціально значущі продукти харчування в торговій мережі 10%. Націнка буде обмежена на 32 види продукції, перелік яких визначає Мінекономіки.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Кабінет міністрів і представники семи мереж роздрібної торгівлі в Україні підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Документ підписаний з метою стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку країни, забезпечення населення соціально значущими продовольчими товарами за доступними цінами.

Уряд і представники ритейлу домовилися про те, що з 1 квітня і до кінця поточного року мережі роздрібної торгівлі встановлюватимуть на соціально значущі продовольчі товари (борошно пшеничне вищого сорту, хліб пшеничний і житній масових сортів, макаронні вироби, крупа гречана, рис, яловичина і свинина (грудинка, фарш), сало і м`ясо курки) торгову націнку не вище 10% від ціни виробника-постачальника. При цьому ритейлери гарантують недопущення скорочення обсягів продажів цих товарів.

У свою чергу, Кабінет міністрів узяв на себе зобов`язання розробити і затвердити концепцію виділення і продажу через аукціони не менш як 100 земельних ділянок під будівництво торгових мереж з продажу продовольчих товарів, забезпечити проведення таких аукціонів у другій половині цього року.

Від імені уряду Меморандум підписав міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, від суб`єктів мережевої роздрібної торгівлі - Асоціація «Національна асоціація розвитку торгівлі і сервісу», «Фоззі-груп» («Фоззі», «Сільпо», «Фора», «Бумі-маркет»), «Фуршет», «Велика кишеня», «Метро Кеш енд Кері Україна», «ЕКО-Маркет», «О’кей» і «БІЛЛА».

Меморандум відкритий для приєднання всіх суб`єктів мережевої роздрібної торгівлі, а також регіональних мереж.