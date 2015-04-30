Польща та Румунія виступили за скасування віз для українців

Як повідомляє Польське радіо з посиланням на глав дипломатії Польщі та Румунії, обидві країни виступлять із такою позицією під час саміту Східного партнерства, що має вже невдовзі відбутися у Ризі.

Так, міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина наголосив, що Україна та Грузія рухаються у доброму напрямку, здійснюючи кроки для того, аби візи були скасовані. Він заявив, що Польща буде підтримувати обидві держави на їхньому шляху до скасування візового режиму.

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«Це буде також перший крок у їхньому європейському прагненні. Здається, що саміт в Ризі мав би підтвердити очікування та добру волю Європи у цих питаннях», - сказав Схетина.

Згідно з повідомленням, схоже висловився і глава румунської дипломатії - Богдан Ауреску нагадав, що як Польща, так і Румунія вже мають добрий досвід з Україною у рамках так званого малого прикордонного руху.

Як зазначається, про скасування віз свідчить також приклад Молдови. Громадяни цієї країни, у рамках Східного партнерства, можуть подорожувати по Європейському Союзі без додаткових документів.

«Минув рік після скасування віз для громадян Молдови. 500 тисяч з них вже отримали біометричні паспорти і тому вони можуть їхати в ЄС. Це велика вигода для мешканців Молдови, які можуть завдяки цьому вільно переміщатися, але це й також користь від того, що країна наблизилася до держав Спільноти», - ствердив Ауреску.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України вважають, що введення безвізового режиму України з Євросоюзом буде відкладено до початку 2016 року.