На травневі порядок на дорогах забезпечуватимуть 5 тисяч співробітників ДАІ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі департаменту Державтоінспекції МВС. "Біля великих міст працівники ДАІ будуть нести службу на блокпостах, також посилять контроль на автошляхах за межами населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

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Також у прес-службі відзначили, що в Одесу на допомогу місцевим інспекторам ДАІ вирушили працівники спецзагону ДПС особливого призначення МВС. У прикордонних областях працівники ДАІ нестимуть службу у спільних патрулях з іншими підрозділами міліції, Нацгвардії.

Крім того, враховуючи наміри деструктивних сил дестабілізувати ситуацію в країні, загрозу терористичних актів, ДАІ просить водіїв з розумінням поставитися до можливих перевірок транспортних засобів, враховувати, що в місцях проведення масових заходів можливі обмеження руху.

Як повідомляв УНІАН, в цілому в країні, за даними глави МВС Арсена Авакова, для забезпечення правопорядку під час травневих свят будуть залучатися майже 42,5 тис. працівників міліції, військовослужбовців Нацгвардії, а також представників громадськості.