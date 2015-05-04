Українців з Непалу забере чартерний літак

Відповідне рішення було прийнято на рівні Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент "Української правди" з Непалу. Як повідомив виконуючий обов'язки голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк, за українцями прилетить літак зі Стамбула.

Читайте такожБлизько 70 українців очікують евакуації з Непалу – МЗС"Я спочатку доповів голові МВС Арсену Авакову про ситуацію, яка склалася з нашим літаком Іл-76 в Делі, що не можна повністю гарантувати безпеку перельоту з Індії в Непал і в Київ. Потім на мене вийшов прем'єр Арсеній Яценюк, і було прийнято рішення відправити чартерний літак, який всіх забере", - розповів Зорян Шкіряк.

За його словами, Україна звернулася до кількох авіакомпаній, і найбільш прийнятні умови запропонувала компанія "Атлас Джет Україна". "Вони прилетять просто "в нуль", тобто нічого на цьому рейсі не зароблять", - сказав Зорян Шкіряк.

Орієнтовно літак очікують в Непалі вранці 5 травня, але час зараз уточнюють, як і маршрут повернення в Київ.

На питання, що буде з українським літаком в Делі, якому повинні привезти нову, вже правильну деталь, Зорян Шкіряк сказав: "Я зараз не хочу навіть говорити про цей літак".

Однак, швидше за все, його полагодять, і він полетить додому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ефірі одного з телеканалів Зорян Шкіряк повідомив, що сьогодні евакуації українців з Непалу не буде, оскільки відправлений в Делі Іл-76 Міноборони несправний.