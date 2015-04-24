Абітурієнти склали ЗНО з української мови і літератури (фоторепортаж)

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну з посиланням на дані Українського центру оцінювання якості освіти.

Відповіді до завдань сертифікаційних робіт буде розміщено на веб-сайті УЦОЯО впродовж наступного дня.

Результати зовнішнього оцінювання з української мови і літератури будуть оприлюднені до 15 травня, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними УЦОЯО, на основну сесію зовнішнього оцінювання зареєструвалося 288 тис. 977 осіб, із них 221 тис. 104 учні – випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року, для яких результат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови буде зарахований як результат державної підсумкової атестації. Також для участі в основній сесії зареєстровано 67 тис. 873 випускники загальноосвітніх навчальних закладів минулих років.

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Під час реєстрації охочим взяти участь у зовнішньому оцінюванні з української мови і літератури було запропоновано обрати базовий або поглиблений рівень складності сертифікаційної роботи. Бажання скласти тест з української мови і літератури поглибленого рівня виявили 21 тис. 583 майбутніх абітурієнти (7,5%) від кількості зареєстрованих для складання тесту із цього предмета.