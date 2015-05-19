Складено рейтинг безквартирних депутатів-мільйонерів

Про це повідомляє ABC News.

Згідно з деклараціями про доходи, житла немає у 103 депутатів. Але для 63 з них ситуація не виглядає такою вже безнадійною – їх можуть пустити до себе члени сім'ї.

Згідно складеного рейтингу, серед парламентарів, які в минулому році заробили понад 1 млн грн, але не купили житло, на першому місці в рейтингу знаходиться екс-банкір, співак і спортсмен Олексій Савченко. У графі «Нерухоме майно» у нього значиться 37 тис. кв. м землі, а заробив він за 2014 рік 28 млн грн.

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За ним слідує бізнесмен-аграрій Олег Дмитренко, який заробив 4,7 млн грн, а у власності у нього 20 тис. кв. м землі.

Молодий бізнесмен і любитель дорогих автомобілів з Миколаєва Давид Макар'ян заробив 3,6 млн грн. Житлом ні в Миколаєві, ні в Києві він так і не обзавівся.

За 2014 рік депутат і екс-власник автоконцерну АІС Дмитро Святаш заробив 3 млн грн і вийшов на четверту позицію рейтингу. Депутати Віктор Кривенко та Олександр Шевченко у минулому році заробили по 2 млн грн. Але сім'я першого володіє 3 тис. кв. м землі, що вивело його на п'яте місце в списку, в той час як співвласник гірського курорту «Буковель», у якого немає ніякої нерухомості, опинився на шостій сходинці.

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Замикає рейтинг одеський бізнесмен, экс-депутат Одеської облради, а тепер парламентарій Геннадій Чекіта зі скромним заробітком в 1 млн грн, досі не має свого кута.

Раніше УНІАН повідомляв, що міський голова Ірпеня Володимир Карплюк в 2013 році купив 67 квартир загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів.