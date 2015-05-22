У Криму активісти влаштували окупантам "парад вишиванок" у РВВС (фоторепортаж)

Кримські активісти, яких в четвер 21 травня затримала російська поліція, опублікували в соціальній мережі Facebook фотографії з РВВС окупованого Армянська, куди їх доставили після затримання. На фотографіях проукраїнські активісти у вишиванках сфотографовані біля стенду з ростової шкалою, де вимірюють зріст затриманим.

Як повідомив Крым.Реалии один з активістів Вельдар Шукурджиєв, у РВВС Армянська поліцейські продовжували дотримуватися початкової версії, пояснюючи затримання «перевіркою особи».

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«Так і говорили, що надійшла інформація, що у нас, може, є заборонені матеріали, колюче, ріжуче, вогнепальне, вибухівка, література, листівки. І для запобігання протиправних дій», – розповів Вельдар Шукурджиєв.

Як повідомлялося, кримські активісти Леонід Кузьмін та Вельдар Шукурджиєв раніше були затримані на акції пам'яті українського поета Тараса Шевченка 9 березня в Сімферополі. Після в Криму відбувся суд, на якому активістам винесли покарання за використання української атрибутики – наявність жовто-синіх прапорів і стрічок на згаданій акції

Активістам судом призначено обов'язкові роботи тривалістю 40 годин кожному. Потім вирок замінили штрафом в 10 тисяч рублів кожному. Активісти є засновниками в окупованому Росією Криму Українського культурного центру.