Російська поліція затримала Навального

21:11, 14 січня 2015
Світ
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Поліція затримала Олексія Навального біля будівлі радіостанції "Ехо Москви".

REUTERS

Про це Навальний написав у Twitter.

"Ну прекрасно, на виході з "Ехо Москви" затримала поліція. Везуть кудись", - написав він.

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Пізніше він написав, що швидше за все його незабаром відпустять.

Довідка. 30 грудня Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року умовно, а його брата Олега – до такого ж реального терміну позбавлення волі у справі про розкрадання коштів компанії «Ів Роше». При цьому суд постановив, що до вступу вироку в силу Олексій Навальний буде утримуватися під домашнім арештом.

31 грудня захист Навального оскаржив збереження йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до набрання чинності вироку у справі «Ів Роше».

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