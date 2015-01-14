Російська поліція затримала Навального
Поліція затримала Олексія Навального біля будівлі радіостанції "Ехо Москви".
Про це Навальний написав у Twitter.
Ну прекрасно, на выходе с 'Эхо Москвы' задержала полиция. Везут куда-то
— Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2015
"Ну прекрасно, на виході з "Ехо Москви" затримала поліція. Везуть кудись", - написав він.
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Пізніше він написав, що швидше за все його незабаром відпустять.
Сейчас отпустят скорее всего. Как говорится, извините за беспокойство.
— Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2015
Довідка. 30 грудня Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року умовно, а його брата Олега – до такого ж реального терміну позбавлення волі у справі про розкрадання коштів компанії «Ів Роше». При цьому суд постановив, що до вступу вироку в силу Олексій Навальний буде утримуватися під домашнім арештом.
31 грудня захист Навального оскаржив збереження йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до набрання чинності вироку у справі «Ів Роше».