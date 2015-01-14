Російська поліція затримала Навального

Про це Навальний написав у Twitter.

Ну прекрасно, на выходе с 'Эхо Москвы' задержала полиция. Везут куда-то — Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2015

"Ну прекрасно, на виході з "Ехо Москви" затримала поліція. Везуть кудись", - написав він.

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Пізніше він написав, що швидше за все його незабаром відпустять.

Сейчас отпустят скорее всего. Как говорится, извините за беспокойство. — Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2015

Довідка. 30 грудня Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року умовно, а його брата Олега – до такого ж реального терміну позбавлення волі у справі про розкрадання коштів компанії «Ів Роше». При цьому суд постановив, що до вступу вироку в силу Олексій Навальний буде утримуватися під домашнім арештом.

31 грудня захист Навального оскаржив збереження йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до набрання чинності вироку у справі «Ів Роше».