Тисячі ВІЛ-інфікованих можуть померти, тому що фармкомпанії вимагають грошей за вже оплачені ліки - активіст

Про це повідомляє голова БФ "Пацієнти України" Дмитро Шерембей в блозі на Українській правді.

При цьому, за його словами, неназвана компанія отримала від держави 100% передоплату за курсом ще 16 гривень за долар.

"Я і ще 20 тисяч людей у цій країні приречені. У кращому разі, стати каліками, в гіршому – померти. Приречені їх сім'ї, які нарешті зітхнули спокійно – адже від СНІДу більше не вмирають! Просто кожен день треба приймати таблетки. Але рівно через тиждень таблетки для 20.000 пацієнтів з ВІЛ в цій країні закінчаться. І їх не можна буде дістати ніде", - написав Шерембей.

Читайте такожУ 17 містах пацієнти з тяжкими хворобами вимагали терміново закупити лікиВін вважає, що фармкомпанії "вирішили затягнути час і заробити на наших життях". При цьому він стверджує, що інформація про те, що ліки не будуть поставлені, "почала надходити ще кілька місяців тому"

"Але ні міністр Олександр Квіташвілі, ні його перший заступник Олександра Павленко – пальцем не поворухнули для того, щоб якимось чином вирішити проблему тяжкохворих пацієнтів у цій країні", - заявив активіст.

Тепер, за його словами, якщо не вжити термінових заходів, життя 20 тисяч людей опиняться під загрозою вже через тиждень.