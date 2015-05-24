У Львові сьогодні відзначають свято Героїв

У Львові сьогодні низкою заходів вшанували пам’ять героїв національно-визвольних змагань.

Як передає кореспондент УНІАН, cвято Героїв розпочалося вранці покладанням квітів до пам’ятника головному командирові Української повстанської армії генерал-хорунжому Романові Шухевичу. Звідси також стартував масовий забіг-естафета студентів Львівського державного університету фізичної культури, приурочений до сьогоднішнього свята.

Читайте такожПорошенко підписав закони про декомунізаціюУчасники естафети студентів, присвяченої пам’яті героїв національно-визвольної боротьби, здійснили забіг через центр міста до Личаківського цвинтаря, де спільно з представниками влади та громадськості, з військовим оркестром вшанували новітніх Героїв України - полеглих на Майдані героїв Небесної сотні та загиблих учасників АТО.

Тут також відбулась багатолюдна панахида, після якої учасники вирушили пішою ходою в центр міста кількома колонами до пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи, де спільно з молодіжними і ветеранськими організаціями Львівщини виконали Державний гімн України.