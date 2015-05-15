У Карпатах знайшли масове поховання бійців УПА та цивільного населення

Як повідомляє ТСН.ua, йдеться про рештки близько тридцяти людей, і це найбільше поховання повстанців, яке досі знаходили на Західній Україні.

Читайте такожАрхів Служби безпеки ОУН відкопали на Тернопільщині (фото)

Як зазначається, враховуючи, що цю територію тільки почали обстежувати, науковці припускають, що останків людей, розстріляних чекістами, можуть відшукати значно більше.

Нагадаэмо, 9 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті", автором якого є Юрій-Богдан Шухевич.

Відповідно до закону, борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі, зокрема, таких організацій, структур та формувань, як Союз визволення України, Українські Січові стрільці, УНР, Гетьманат, ЗУНР, Карпатська січ, УПА, ОУН, Сойм Карпатської України, Українська Гельсінська спілка тощо.

Законом передбачено, що держава може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у ХХ столітті та членам їхніх сімей.