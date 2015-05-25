ДАІ попереджає водіїв про ускладнення погодних умов 26 травня

Як повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС, зокрема, за інформацією Гідрометцентру, 26 травня вночі в західних областях, вдень в Україні грози, місцями град, під час гроз шквали 15-22 м/с; у західних областях місцями сильні дощі.

Читайте такожЗавтра на Київ налетить шторм з грозою - в мерії радять не виходити з дому

ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: «Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, відмовтеся від ризикованих маневрувань».