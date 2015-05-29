Російський спецназівець: Консул запевнив, що якщо нас і посадять, то ненадовго

Як пише "Новая газета", консул Росії, який напередодні відвідав затриманих російських солдатів у київському госпіталі, сказав, щоб вони не переживали.

"Сказав, щоб ми не переживали, Росія про нас не забула. Що Росія буде допомагати нам, і навіть якщо нас посадять, це буде ненадовго", - цитує видання Александрова.

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За словами затриманого російського військового, він сподівається, що не потрапить у в'язницю.

Разом з тим, Александров підкреслив, що "йому не хотілося б бути терористом".

Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи — Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.

19 травня СБУ оприлюднила свідчення російських військових. Тоді ж затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 КК України за участь у терористичній діяльності т. зв. "ЛНР".

Вони обидва не можуть вважатися військовополоненими, оскільки між Росією і Україною офіційно немає війни.

Один з військових РФ – Олександр Александров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року. Чоловік розповів про те, що група базувалася в Луганську, а сам він приїхав в Україну захищати область.

Александров назвав прізвища всіх членів групи, а також повідомив, що в Україну вони увійшли 26 березня у складі 2-го батальйону у складі 220 осіб.

Другий – капітан Євген Єрофєєв родом з Куйбишева. Російський колишній солдат-строковик третьої окремої бригади спецназу в Тольятті впізнав командира Євгена Єрофєєва і заявляє, що той не звільняється зі служби.

22 травня український суд вирішив тримати під вартою російських військовослужбовців.



