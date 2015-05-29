В Криму вирішили залишити вказівники українською мовою
Закріплений у Конституції Автономної республіки Крим державний статус української мови не дозволяє повністю замінити дорожні вказівники українською мовою.
Про це на засіданні Кримського експертного клубу повідомив голова Громадської палати Криму Григорій Іоффе, передають "Новини Криму". "Коли ми приймали Конституцію і говорили про три державні мови в Криму, йшлося про те, що коли ми почнемо знімати українські таблички, ми будемо боротися з однією з державних мов", – пояснив Григорій Іоффе.
Читайте такожУ Криму активісти влаштували окупантам "парад вишиванок" у РВВС (фоторепортаж)
За словами голови Громадської палати Криму, вирішення цього питання потребує системності та продуманої уніфікації для того, щоб російська мова, зрозуміла всім, стала в тому числі і мовою різних вказівників.
"Але коли я починаю ці питання піднімати, деякі мені кажуть, що, навпаки, потрібно додавати ще й кримськотатарські назви, назви населених пунктів повинні бути написані російською, українською і кримськотатарською", – додав він.
Нагадаємо, 21 листопада 2014 року в Сімферопольському районі відбулася урочиста церемонія заміни дорожнього вказівника, який містить напис українською мовою, новим російськомовним. Так звана влада окупованого Криму має намір замінити всі вказівники українською мовою.