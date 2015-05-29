В Криму вирішили залишити вказівники українською мовою

Про це на засіданні Кримського експертного клубу повідомив голова Громадської палати Криму Григорій Іоффе, передають "Новини Криму". "Коли ми приймали Конституцію і говорили про три державні мови в Криму, йшлося про те, що коли ми почнемо знімати українські таблички, ми будемо боротися з однією з державних мов", – пояснив Григорій Іоффе.

Читайте такожУ Криму активісти влаштували окупантам "парад вишиванок" у РВВС (фоторепортаж)

За словами голови Громадської палати Криму, вирішення цього питання потребує системності та продуманої уніфікації для того, щоб російська мова, зрозуміла всім, стала в тому числі і мовою різних вказівників.

"Але коли я починаю ці питання піднімати, деякі мені кажуть, що, навпаки, потрібно додавати ще й кримськотатарські назви, назви населених пунктів повинні бути написані російською, українською і кримськотатарською", – додав він.

Нагадаємо, 21 листопада 2014 року в Сімферопольському районі відбулася урочиста церемонія заміни дорожнього вказівника, який містить напис українською мовою, новим російськомовним. Так звана влада окупованого Криму має намір замінити всі вказівники українською мовою.