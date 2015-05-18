У Сімферополі у пам'ять про депортацію кримських татар запускали вогняні кулі

Таким чином, кримські татари, які відмовилися брати участь у провладних заходах, приурочених до Дня депортації кримськотатарського народу, вшанували пам'ять тих, хто загинув у депортації, повідомляє Крим. Реалії.

«Ми запускаємо в небо вогненні кулі. Згадуючи тих, хто так і не зміг повернутися на батьківщину, в Крим. Ми запускаємо в небо кулі як символ, що все скороминуще, все має свій початок і кінець, а значить, рано чи пізно російська окупація теж закінчиться», – розповіла мешканка сімферопольського мікрорайону Фонтани Гульнара.

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Вогняні кулі також були помічені і в інших районах міста, і навіть на площі Леніна, де в ті хвилини російська влада Криму проводила акцію «Запали вогник в своєму серці».