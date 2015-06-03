В Україні до кримінальної відповідальності притягнули 53 росіян - СБУ

За скоєння терактів, диверсій, участь у незаконних збройних формуваннях, злочинів проти української державності до кримінальної відповідальності притягуються 53 громадян РФ.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

"У нас на сьогодні притягуються до кримінальної відповідальності 53 громадян Російської Федерації. З них 47 - за терористичну діяльність, незаконне зберігання зброї, участь у терористичних організаціях, двоє - за шпигунство на користь РФ", - сказав Вовк.

Він зазначив, що 10 справ уже розглянуто судами та винесено вироки.

Також Вовк зазначив, що 28 російських громадян, починаючи від Ігоря Гіркіна та інших ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР", оголошені Україною в розшук.

"Я сподіваюся, вони з часом будуть оголошені в розшук за лінією Інтерполу", - додав Вовк.