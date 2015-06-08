СБУ зірвала спробу спецслужб Росії створити на Миколаївщині фейкову антиукраїнську "республіку"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ідеологи псевдореспубліки мали на меті продемонструвати начебто підтримку в південному регіоні терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

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Фейкова "республіка", за їхнім задумом, мала створити необхідну пропагандистську "картинку" для російських ЗМІ – підбурювати українців протидіяти чинній владі. Планувалось, що створення незаконної організації буде оголошено на "зборах", проте цьому запобігли співробітники СБУ. Хід цього зібрання мав контролюватися російськими кураторами в он-лайн режимі.

Люди, які прийшли на зібрання, розповіли, що ініціатори проведення заходу не повідомили їм про мету проведення зборів. Натомість, учасникам було обіцяно певну грошову винагороду.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України вилучено фото- та відеоматеріали з відвертими антиукраїнськими закликами. Організатори фейкової "республіки" дають свідчення.