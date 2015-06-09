МВС порушило кримінальну справу за фактом пожежі на нафтобазі під Києвом

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. Одна з ймовірних причин пожежі – технічна, при роботі з нафтопродуктами», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що працівники міліції проводять всі необхідні заходи для з’ясування причин та всіх обставин події. Ведеться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху також була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.