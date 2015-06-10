На нафтобазі під Києвом прогримів черговий вибух - ЗМІ

На нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської обл. знову прогримів вибух. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".

Як повідомили очевидці, вибух пролунав о 5:30.

Десятки одиниць техніки і рятувальники продовжують гасити пожежу. За їх словами, складність у ліквідації вогню в тому, що гарячі резервуари знаходяться близько один до одного.

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Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в смт Глеваха Васильківського району Київської області виник о 17:29 у понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Станом на 09:00 9 червня рятувальники повідомили про те, що вогнем охоплені 16 резервуарів з 17. Згідно з прогнозом ДержНС, за 12 годин пожежа буде ліквідована.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.

За фактом загибелі людей під час пожежі МВС порушило справу за ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про відкриту справу за ст. 273.

Екологи зазначають, що екологічна ситуація в зоні спалаху стабілізується після дощів, однак загрози життю немає. Міський голова Києва Віталій Кличко у свою чергу заявив, що норми небезпечних речовин в столиці на даний момент перевищені, розпорядився регулярно поливати вулиці Києва. А ось у Гідрометцентрі сказали, що в найближчі чотири дні вітер не змінюватиме напрямок у бік столиці і загрози погіршення екологічної ситуації в Києві немає.

Ввечері, 9 червня, голова МВС Арсен Аваков повідомив, що епіцентр пожежі на нафтобазі під Києвом локалізований.