Аваков розповів, як пожежники планують загасити палаюче нафтосховище
Міністр зазначає, що влада не хоче платити життям пожежних за швидкість гасіння.
Глава МВС Арсен Аваков заявив, що фахівці, які працюють на палаючій нафтобазі під Києвом, пропонують найбезпечніший варіант ліквідації загоряння - "локалізувати вогонь і дати вигоріти".
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.
"Васильків: Специ наполягають безпечному варіанті - локалізувати вогонь і дати вигоріти. Не хочемо платити життям пожежних за швидкість гасіння", - зазначив він.
Васильків: Специ наполягають безпечному варіанті - локалізувати вогонь і дати вигоріти. Не хочемо платити життями пожежних за швидкість гасіння
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2015
Раніше Аваков повідомив, що на нафтосховищі у Василькові повністю вигоріли вже 4 ємності з нафтопродуктами.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.
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В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.
Всього на нафтобазі розташовані 17 резервуарів з пальним.