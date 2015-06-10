Аваков розповів, як пожежники планують загасити палаюче нафтосховище

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що фахівці, які працюють на палаючій нафтобазі під Києвом, пропонують найбезпечніший варіант ліквідації загоряння - "локалізувати вогонь і дати вигоріти".

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Васильків: Специ наполягають безпечному варіанті - локалізувати вогонь і дати вигоріти. Не хочемо платити життям пожежних за швидкість гасіння", - зазначив він.

Васильків: Специ наполягають безпечному варіанті - локалізувати вогонь і дати вигоріти. Не хочемо платити життями пожежних за швидкість гасіння — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2015

Раніше Аваков повідомив, що на нафтосховищі у Василькові повністю вигоріли вже 4 ємності з нафтопродуктами.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

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В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.

Всього на нафтобазі розташовані 17 резервуарів з пальним.