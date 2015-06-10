На палаючій нафтобазі зник безвісти працівник пожежного поїзда - ДСНС

Про це на брифінгу на місці подій повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін, передає УНІАН.

"Ситуація щодо постраждалих не змінилися, але, на сьогоднішній день у нас немає інформації і не маємо зв'язку з працівником Укрзалізниці, це пожежний пожежного поїзда, 1994 року народження. У лікарнях його немає, в інших установах відсутні, в зв'язку з ним немає, і ми зараз продовжуємо пошуки", - заявив Чечоткін.

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Тим часом, епіцентр пожежі на нафтобазі під Києвом вже локалізовано. На нафтосховищі у Василькові повністю вигоріли вже 4 ємності з нафтопродуктами.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

В результаті пожежі загинули чотири людини: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.