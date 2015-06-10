У Німеччині збільшується кількість прохачів притулку з України

У травні кількість заяв на одержання статусу біженця у Німеччині з боку українців знову зросла. Про це йдеться в матеріалі видання Frankfurter Rundschau, передає DW.DE.

Читайте такожКількість українців, які просять притулку в ЄС, різко зросла

Згідно з наведеними даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), у травні число заяв від українців перевищило 500. Згідно зі статистичними даними, у квітні ця кількість становила 460 заяв. Натомість у березні заяв нарахували 395, а у лютому 340, інформує видання.

Таким чином число вихідців з України, які прагнуть одержати статус біженця в Німеччині, приблизно дорівнює кількості заявок від громадян Пакистану, Боснії та Герцеговини і Нігерії. Журналісти видання виокремили, що серед заявників з України "багато" чоловіків, які одержали повістки з військових комісаріатів, але не бажають воювати.

Утім, видання наголошує, що шансів в українців на одержання статусу біженця не так багато. За даними представників BAMF, в Україні є "можливості" для біженців. Для заявників це означатиме примусове повернення до України або ж до якоїсь іншої країни, яка вважається безпечною.