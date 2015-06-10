СЕС не виявила перевищення норм забруднювальних речовин у Васильківському районі, де палає нафтобаза

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, спеціалісти закладів Держсанепідслужби Київської області здійснюють постійний лабораторний моніторинг стану забруднення атмосферного повітря в населених пунктах Васильківського району та на території інших районів і міст Київської області.

У зв’язку із пожежею, що сталася на нафтобазі "БРСМ-Нафта" (с. Крячки Васильківського району) проби повітря відбирають у контрольних точках Київщини і аналізують тричі на добу.

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За результатами досліджень, проведених 9 та 10 червня у населених пунктах Васильківського району (м. Васильків, смт. Калинівка, с. Багрин, с. Діброва, с. Путрівка, с. Крячки, с. Березанщина, с. Здорівка) перевищень допустимих концентрацій забруднювальних речовин у повітрі не встановлено.

Зокрема, вміст азоту діоксиду (NO2), ангідриду сірчистого, вуглецю оксиду (СО) був у 2-10 разів нижче за гранично допустимі концентрації. Інші речовини, які утворюються внаслідок згоряння, а саме – вуглеводні насичені, сірководень, формальдегід, сажа – у пробах не виявлені.

Результати лабораторного контролю стану забруднення повітря показали відсутність перевищень рівнів встановлених гігієнічних нормативів у населених пунктах сусідніх районів Київської області, зокрема містах Біла Церква, Фастів та Боярка.

Пожежа на нафтобазі не позначилась на рівні радіаційного фону в м. Києві та Київській області, який знаходиться в межах нормативних значень, зазначили у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих. Гасіння пожежі триває.

За даними столичної СЕС, у деяких місцях концентрація шкідливих речовин у повітрі вчора перевищувала норми у 2-6 разів.