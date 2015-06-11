Qiwi і PayPal заблокували збір пожертв для бойовиків "ДНР" і "ЛНР"

Про це розповів глава компанії Сергій Солонін газеті The New York Times, частина рахунків була заблокована через порушення правил користування системою, інші Qiwi пізніше заблокувала після звернення журналістів, повідомляє "Новое время".

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Видання зазначає, що збирачі пожертв для Донбасу, розуміючи наскільки складно обмежувати ці фінансові потоки, створюють нові облікові записи. Журналісти наводять приклад, як 20 квітня група під назвою "Бетмен" повідомила в соцмережах, що її рахунок в Ощадбанку заблокований. Але вже 18 травня вона оновила сторінку, додала новий номер рахунку Qiwi і заклик: "Донбас потребує вашої допомоги".

Також з'ясувалося, що прихильники бойовиків збирають гроші через іноземні банки, у тому числі через Citibank, JPMorgan Chase і Deutsche Bank. Як розповів на умовах анонімності представник однієї з фінустанов, його банк заблокував переказ організації дружини ватажка бойовиків Павла Губарєва Катерини Губаревєвої Гуманітарний батальйон Новоросія.

"У той час як більшість пожертв, верогідно, надходить з Росії, організації залучають кошти з-за кордону за допомогою великих американських і європейських фінансових інститутів, у тому числі банків і компаній, таких як Western Union і PayPal, хоча багато з груп перебувають під міжнародними санкціями", - пише газета.

Автор пише, що в PayPal, яка в минулому мала неприємності через обробки платежів юридичних осіб в Ірані, Судані та на Кубі, на питання про рахунки, пов'язані з Україною та з електронною поштою в Росії, заявили, що жоден з таких рахунків не дійсний.