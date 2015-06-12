У Харкові міліцію підняли за тривогою після масової бійки у студмістечку

Про це заявили у прес-службі міліції Харківської області, передає 112.ua.

"Зараз у Харкові вся міліція піднята за тривогою. Тривають активні слідчі дії – опитування свідків, міліція вилучає відео з камер спостереження", - заявили у міліції Харківщини.

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Відомо, що в результаті різанини постраждали 9 осіб, в основному це громадяни України і кілька іноземців. Всім постраждалим надана медична допомога. У деяких непроникаючі колото-різані поранення і черепно-мозкові травми.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Також у міліції додали, що у правоохоронців є напрацювання: "Є певна оперативна інформація, думаю, скоро ми почуємо, що є затримані".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня у Харкові близько 40 осіб влаштували погром з різаниною на вулиці Отакара Яроша, де розташоване студентське містечко з гуртожитками кількох вишів. Пізніше повідомлення про напад надійшло з вулиці Клочковської, що за 3 км від вул. О.Яроша. У МВС зазначали, що від нападу постраждали 6 осіб.