У Маріуполі жителі знайшли гранатомет у сміттєвому баку, в міліції заперечують: "ніякого гранатомета немає"
15:49, 12 червня 2015Суспільство
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Сьогодні в сміттєвому баку біля будинку №112 на пр. Будівельників місцеві жителі виявили гранатомет.
У міліції заявили, що ніякого гранатомета не було / 0629
Про це 0629 повідомили очевидці.
"Міліція приїхала на місце події", - розповіли мешканці.
За словами очевидців, вони бачили, як правоохоронці вилучили зброю.
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У прес-службі Маріупольського міськуправління міліції повідомили, що на пульт "102" зателефонували жителі, які заявили, що в сміттєвому баку між будинками 111 і 112 на пр. Будівельників знайдений гранатомет.
"Виїздом на місце події встановлено, що ніякого гранатомета в сміттєвому баку немає", - заявили в прес-службі.
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