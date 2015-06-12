У Маріуполі жителі знайшли гранатомет у сміттєвому баку, в міліції заперечують: "ніякого гранатомета немає"

Про це 0629 повідомили очевидці.

"Міліція приїхала на місце події", - розповіли мешканці.

За словами очевидців, вони бачили, як правоохоронці вилучили зброю.

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У прес-службі Маріупольського міськуправління міліції повідомили, що на пульт "102" зателефонували жителі, які заявили, що в сміттєвому баку між будинками 111 і 112 на пр. Будівельників знайдений гранатомет.

"Виїздом на місце події встановлено, що ніякого гранатомета в сміттєвому баку немає", - заявили в прес-службі.