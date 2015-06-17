Ознак горіння на нафтобазі в Київській області не спостерігається - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Проведено заміри температури резервуарів з пальним за допомогою тепловізора: найвища температура зафіксована у резервуарі який фітілював об’ємом 900 куб. м. - 60 ۫С, температура решти резервуарів не перевищує 45 ۫С.

Проводиться спостереження та контроль за пожежною обстановкою території бази БРСМ.

Продовжуються роботи по перекачуванню залишків дизельного пального з трьох резервуарів (1, 2, 3) нафтобази БРСМ до резервуарів нафтобази КЛО. З п’ятого резервуару об’ємом 900 куб.м. дизельне паливо повністю відкачано. За інформацією нафтобази КЛО всього перекачано 3 тис. 152 куб. м. пального. Всього залишилось відкачати понад 2 тис. куб. м.

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На місці пожежі для виконання робіт зосереджено 38 од. техніки та 100 чол. особового складу від ГУ (У) ДСНС у Київській області та м. Києва, ДП МРЦ та сил від ГУ (У) ДСНС у Житомирській та Рівненській областях.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Василькові Київської області станом на ранок 15 червня тривало фітілювання з верхнього дихального клапана і в нижній частині резервуара з бензином об'ємом у 900 куб. м.