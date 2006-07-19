Названо автомобіль, який у Києві крадуть найчастіше

У українській столиці на першому місці серед престижних автомобілів, що крадуться, значаться позашляховики «Lexus». В усякому разі, так стверджують в страховій компанії «Добробут та захист».

У компанії посилаються на дані УДАІ Києва, згідно яким «джипи» марки «Lexus» лідирують серед вкрадених в столиці престижних машин. Так, з початку року бути угнано близько 20 автомобілів «Lexus» RX330, RX400, GX470, LX470.

«Дана тенденція негативно відобразилася на страховиках. У зв`язку з чим страхові компанії збільшують тарифи для проблемних марок», – повідомили в компанії.

Представники сфери страхування не виключають, що деякі компанії збільшать тарифи по страхуванню дорогих автомобілів. При цьому вони твердо заявляють про прийдешнє посилення вимог до засобів захисту і місця їх зберігання.

Обком з посиланням на Лігу