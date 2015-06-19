Статус учасника бойових дій отримали майже 54 тисячі бійців АТО
10:22, 19 червня 2015Суспільство
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Статус учасника бойових дій вже отримали майже 54 тис. бійців АТО.
REUTERS
Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір.
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За її словами, станом на 17 червня статус учасника бойових дій у зв'язку з участю у проведенні антитерористичної операції на Донбасі отримали вже майже 54 тис. військовослужбовців.
Як повідомляв УНІАН, станом на 12 червня статус учасника бойових дій отримали понад 53,6 тис. бійців АТО.
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