Статус учасника бойових дій отримали майже 54 тисячі бійців АТО

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

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За її словами, станом на 17 червня статус учасника бойових дій у зв'язку з участю у проведенні антитерористичної операції на Донбасі отримали вже майже 54 тис. військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 червня статус учасника бойових дій отримали понад 53,6 тис. бійців АТО.