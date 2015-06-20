СБУ заблокувала на окупованому Донбасі 250 платіжних терміналів

Служба безпеки України у ході спеціальної операції заблокувала 250 терміналів однієї з електронних платіжних систем, які незаконно функціонували на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, повідомляє прес-служба СБУ.

За даними СБУ, частина коштів йшла безпосередньо на фінансування терористичної діяльності т. зв. «ДНР» та «ЛНР».

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«Приватні підприємці – власники платіжних терміналів, які не перереєструвалися на підконтрольній українській владі території, продовжували використовувати їх в окупованих районах попри заборону Нацбанку України. За можливість незаконно продовжувати роботу ці суб’єкти господарської діяльності щомісячно сплачували «податки» - 15 відсотків від своїх прибутків представникам т. зв. «міністерств державної безпеки» терористичних організацій», - підкреслили у відомстві.

Також повідомляється, що у рамках кримінального провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) в київських офісних приміщеннях власника платіжної системи проведено обшуки, вилучено докази того, що фінансисти свідомо забезпечували роботу терміналів на захоплених терористами територіях.

«Порушено процедуру відкликання ліцензії з надання фінансових послуг київською компанією, яка володіла платіжною системою. Тривають слідчі дії», - зазначили в СБУ.