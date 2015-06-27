ООН: більше 900 тисяч українців просять статус біженця за кордоном

Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє, що наразі в інших країнах числиться 900 тисяч 300 громадян України, які просять там статусу біженця чи іншої форми легального перебування.

Посилаючись на дані урядових джерел цих країн, в ООН, зокрема, інформують, що більшість із них виїхала до Росії (746 тисяч 500) і Білорусі (81 тисяча 200), повідомляє Радіо Свобода.

У країнах ЄС та інших сусідніх із Україною державах повідомили про 4 тисячі 603 заявки від українців на міжнародний захист у Німеччині, 3 тисячі 600 у Польщі, 2 тисячі 956 в Італії, 1 тисячу 962 у Швеції, 1 тисячу 763 у Франції, 200 в Молдові, 60 у Румунії, 60 в Угорщині і 20 у Словаччині.

Як випливає зі звіту, йдеться про загальну кількість громадян України, які нині перебувають у процесі розгляду їхніх заяв про статус біженця чи аналогічний за кордоном із будь-яких причин, не йдеться лише про втікачів від конфлікту на сході України чи з-під окупації у Криму. Також не йдеться про тих, хто виїхав із України, але не став просити ніякого спеціального статусу.

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Також у звіті наведено дані Міністерства соціальної політики України, що станом на 25 червня там були зареєстровані 1 мільйон 358 тисяч внутрішніх вимушених переселенців. Це на 32 тисячі 800 більше, ніж було на час оприлюднення попередньої статистики 8 червня.