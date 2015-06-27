Держкіно заборонило до показу в Україні ще 5 російських серіалів

Як повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно, відповідне рішення прийнято на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів.

Зокрема, заборонено до показу телесеріал «Пороги» (2014-2015рр.), телесеріал «Зозулечка/Жмурик» (2013р.), телесеріал «Наказано знищити: Операція «Китайська скринька» (2009 р.), телесеріал «Кобра: Антитерор «Кобра 2» (2003 р.), телесеріал «Кобра/Маросейка 12» (2000 р.).

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Як зазначив у своєму коментарі голова Держкіно Пилип Іллєнко: «Ця робота, яка й надалі активно триватиме, спрямована не лише на зменшення впливу російської пропаганди на свідомість наших громадян, але й на стимулювання і створення передумов, зокрема й економічних, для виробництва власного кіно- й телепродукту належної якості та ідеологічної спрямованості».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня голова Держкіно повідомив про заборону до показу 162 фільмів та серіалів, які були виготовлені в Росії з 1 січня 2014 року.

Довідка УНІАН. 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.