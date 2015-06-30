Приєднання Криму до Росії оскаржили в Конституційному суді РФ

"Сьогодні в Конституційний суд РФ подана скарга про перевірку закону від 21 березня 2014 року "Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів — Республіки Крим та міста федерального значення Севастополь", — сказав представник ТЗПС, передає "РИА Новости".

Представники ТЗПС попросили суд перевірити, чи відповідає федеральний закон про включення Криму та Севастополя до складу Росії двом положенням Конституції, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Зокрема, в основному законі йдеться, що загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо ж міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

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В ТЗПС вважають, що з приєднанням Криму до Росії "відбулося порушення континуїтету".

"Це ставить під сумнів безперервність міжнародних державних зобов'язань РФ, легітимність нового конституційного ладу Росії, можливість його стабільного існування, відсутність у ньому внутрішніх протиріч", — вважають заявники.

Варто зазначити, що КС РФ повинен вирішити, чи приймати скаргу до розгляду, не пізніше 3 місяців з моменту її реєстрації.

Раніше ТЗПС опублікувало пам'ятку, в якій рекомендувало російським туристам в'їжджати на півострів тільки з дозволу влади України і не купувати на території Криму нерухомість.