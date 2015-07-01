СБУ видворила журналістку "Першого каналу" Росії через антиукраїнську діяльність

18:51, 01 липня 2015
Суспільство
1774 0

Журналістку російського "Першого каналу" Олександру Черепніну за зйомки антиукраїнських сюжетів видворено з території України із забороною в’їзду на три роки.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожРосійського політолога з "Всеукраїнського батальйонного братства" видворили з України

"Олександру Черепніну сьогодні примусово повернуто до Російської Федерації із забороною в’їзду в Україну строком на три роки", - зазначили у прес-центрі.

Журналістка у Києві знімала постановочні антиукраїнські сюжети і навіть залучала до них школярів, додали в СБУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter