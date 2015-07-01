СБУ видворила журналістку "Першого каналу" Росії через антиукраїнську діяльність

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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"Олександру Черепніну сьогодні примусово повернуто до Російської Федерації із забороною в’їзду в Україну строком на три роки", - зазначили у прес-центрі.

Журналістка у Києві знімала постановочні антиукраїнські сюжети і навіть залучала до них школярів, додали в СБУ.