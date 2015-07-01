СБУ видворила журналістку "Першого каналу" Росії через антиукраїнську діяльність
18:51, 01 липня 2015Суспільство
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Журналістку російського "Першого каналу" Олександру Черепніну за зйомки антиукраїнських сюжетів видворено з території України із забороною в’їзду на три роки.
Черепніній заборонено в’їзд в Україну на три роки / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
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"Олександру Черепніну сьогодні примусово повернуто до Російської Федерації із забороною в’їзду в Україну строком на три роки", - зазначили у прес-центрі.
Журналістка у Києві знімала постановочні антиукраїнські сюжети і навіть залучала до них школярів, додали в СБУ.
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