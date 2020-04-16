Як долучитися до боротьби проти COVID-19: п’ять порад бізнесу

Валерія Татарчук

Завдяки соціально-відповідальному бізнесу, благодійний фонд «Твоя опора» вже акумулював 50 мільйонів гривень на допомогу медицині та державі у боротьбі проти коронавірусу. Зокрема, фонд придбав 27 апаратів для штучної вентиляції легень (ШВЛ). Дванадцять з них було придбано завдяки внеску від мережі «Сільпо», п’ять апаратів придбали інші меценати та партнери, в процесі оформлення десять ШВЛ, кошти на які виділяє компанія «Київстар». Оскільки, епідеміологи прогнозують другу та третю хвилю спалахів коронавірусу, ми також закуповуватимемо для лікарів захисні костюми багаторазового використання, які можна дезінфікувати.

Мої особисті відчуття такі: населення небезпеку поки не усвідомлює (хоча фізичні особи нам також жертвують кошти). Люди досі гуляють парками, смажать шашлики та планують святити паску… Певно, суспільство більше сколихне, коли кількість хворих зросте і в кожній сім'ї будуть хворі серед знайомих. Тоді буде друга хвиля активного включення в процес допомоги. А поки більшість наших донорів – це бізнес, який вже зрозумів загрози.

Ми системний фонд і намагаємося до всього підходити за такими принципами. Тому ось мої поради бізнесу, який хоче долучитися до боротьби з COVID-19, але не знає, з чого почати.

Перше - оберіть партнера. Не працюйте самостійно – знайдіть собі в партнери надійний фонд. Той, який має експертизу в цьому напрямку, вже закуповує медичне обладнання. Маючи такого партнера, позбавите себе додаткового головного болю.

Як обрати фонд? По-перше, важлива прозора публічна звітність та діяльність. Публічний фонд - це не історія про токсичну комунікацію: «Терміново! Допоможіть зібрати кошти! Дитина вмирає!». Публічний - це коли фонд публікує свою звітність. Звіти мають бути зрозумілі.

Якщо фонд справді працює, то керівник, чи хтось зі співробітників постійно комунікують про це в медіа, у власних соцмережах

Бажано, щоб фонд проходив аудит. У нас закон не зобов'язує це робити, але мені здається, це вже питання етики. Наприклад, ми проходимо аудит. Бо це показник роботи. Для мене аудит фонду - це must.

Також маєте знати, хто у фонді керівник, члени наглядової, опікунської ради чи правління. Це мають бути зрозумілі для вас люди, які також прозоро та публічно ведуть діяльність. Якщо фонд справді працює, то керівник, чи хтось зі співробітників постійно комунікують про це в медіа, у власних соцмережах.

Завжди можете перевірити діяльність фонду, зателефонувавши, наприклад, медичним установам, яким він допоміг чи допомагає, та поцікавитися про надану допомогу.

У фонді має бути достатня кількість штатних працівників, окрім волонтерів. Мене особисто напружує чути, що у штаті тільки директор і бухгалтер, а всі інші - волонтери. Бо не можуть волонтери працювати п'ять днів на тиждень цілий рік. А для ефективної роботи по-іншому не вийде. Якщо, крім директора та бухгалтера, у фонді всі поза штатом, відповідно, вони отримують зарплату у конвертах.

Документи мають бути у порядку. Податкова та фінансова звітність має сходитися з тим, що публікують на ресурсах фонду. Плюс, фонд має бути готовий надати вам будь-які статутні документи. Також варто перевірити, чи є цей фонд у відкритому реєстрі неприбуткових організацій. Чи є він у “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

Друге - знайдіть лікарню. Потрібно зрозуміти, які лікарні потребують допомоги та якої саме. Для цього потрібен письмовий запит з лікарні, документи щодо наявного оснащення в їхній реанімації. Маєте зрозуміти, чи не просить лікарня те, що насправді не використовується в інтенсивній терапії. Завжди просіть письмове обґрунтування потреби.

Завжди просіть письмове обґрунтування потреби

Часто бізнес хоче допомагати лікарні в регіоні присутності свого виробництва. Тоді треба визначити, які лікарні в цьому регіоні є опорними, і звертатися з питаннями щодо потреб до них. Бо мені відомі випадки, коли лікарні не мали права приймати у себе COVID-хворих, але просили про оснащення, мовляв: «Нам також треба». Я розумію їхні потреби, але зараз прерогатива інша.

Третє - обирайте якість. Радила б бізнесу звертати увагу на європейських чи американських виробників оснащення, які давно на ринку та зарекомендували себе. Бо з медичним обладнанням на сьогодні складно.

Зверніть увагу, європейські чи американські виробники наразі можуть привезти апарати ШВЛ тільки на літо/осінь. Не потрібно відмовлятися, це не погано! Саме на осінь прогнозують другу хвилю, до якої маємо підготуватися. Тоді ситуація буде гіршою, адже додадуться інші респіраторні захворювання.

Коли нині чую: «У нас на складі є з десяток ШВЛ, а завтра привеземо вам тисячу апаратів», - мене це щоразу насторожує. В 99% випадків це означає, що обладнання буде з Китаю. Але медична техніка - не Iphone, який може збиратися в Китаї та продаватися під американською торговою маркою. Від медичного обладнання залежить наше з вами життя. Після пандемії H1N1 у 2009 році у реанімаціях залишилось «живе» тільки обладнання європейських та американських виробників.

Також зараз з’явилося багато постачальників, які вчора продавали, умовно, печиво, а сьогодні – масово завозять ШВЛ. Це означає, що питання сервісу та гарантійного обслуговування залишається відкритим. Часто обладнання у коробках просто залишають у лікарнях та їдуть собі. Хоча насправді все не так просто. Апарат треба ввести в експлуатацію, треба оформлювати купу документів, інженери постачальника мають навчити лікарів користуватися обладнанням. Для цього у постачальника повинен бути постійно працюючий сервісний центр.

Справді хвилююсь, що отримавши негативний досвід від свого донорства (обравши недобросовісного постачальника тощо), бізнес чи донор, який щиро хотів допомогти, розчаруються в цьому. Тому будьте обережними.

Четверте - не тільки ШВЛ. ШВЛ - це апарат, який має стояти біля кожного реанімаційного ліжко-місця в палаті інтенсивної терапії. Якщо палата розрахована на двадцять ліжко-місць, має бути 20 ШВЛ. Плюс, кілька запасних має стояти на складі.

Але, крім ШВЛ, треба купувати інше важливе реанімаційне обладнання. Адже ліжко пацієнта складається також з іншої апаратури, без якої лікування неможливе. Має бути монітор пацієнта, пульсоксиметр, дозатор лікувальних речовин, інфузійна помпа, дефібрилятор і т.д. Врешті, саме ліжко з протипролежневим матрацом. УЗД-апарат та рентген-апарат також мають бути в реанімації.

Треба зрозуміти, що не всі пацієнти будуть підключені до ШВЛ, а тільки найважчі. Але, наприклад, до монітора пацієнта будуть підключені всі. Отримувати лікування через інфузомат будуть всі.

Системна допомога складається з того, що ми комплектуємо саме реанімаційне місце пацієнта. Бо немає спеціального обладнання, яке лікує тільки COVID-хворих. Це реанімаційне обладнання працює і на них, і на пацієнтів з інсультом, інфарктом, іншими хворобами. Тобто, коли прийде пандемія, все це обладнання буде працювати на нас з вами.

Сьогодні часто китайська техніка продається за завищеною ціною, тоді як, наприклад, більшість європейських виробників ні на цент не підвищили вартість свого обладнання

Не думайте, що все реанімаційне обладнання коштує, як ШВЛ - 20-30 тисяч євро. Наприклад, пульсоксиметр коштує півтори тисячі доларів. Дефібрилятор - 9-10 тисяч доларів. Так, це немаленькі гроші, але одна маленька компанія дала частину, інша - дала частину, і фонд зможе купити якийсь апарат.

П’яте - не купуйте за завищеними цінами. Пандемія пройде, а прокуратура працюватиме. Пам’ятайте про це. Треба обов'язково перевіряти адекватність цін, щоб ви не купували (апарати ШВЛ, засоби захисту чи медичні маски). І хоча зараз всім все треба - не купуйте за завищеними цінами.

Сьогодні часто китайська техніка продається за завищеною ціною, тоді як, наприклад, більшість європейських виробників ні на цент не підвищили вартість свого обладнання. Раніше ШВЛ китайського виробництва коштував 400 тисяч гривень, зараз - мільйон чотириста тисяч. Тому непоодинокі випадки, коли медичне обладнання виробництва світових лідерів коштує дешевше, ніж досі нікому невідомі виробники. Але, придбавши для медзакладу апарат за завищеною ціною, ви, тим самим, зробите їм ведмежу послугу. Бо пройде пандемія, прийде перевірка КРУ та запитає: «Чому ціна апарату на балансі не відповідає ринковій вартості?». Лунатимуть звинувачення у відмиванні грошей, відкривається кримінальна справа, все це шлейфом буде тягнутися і за медзакладом, і за донором, і за фондом.

Але якщо у вас є бажання допомогти лікарням у боротьбі з COVID-19, обов'язково допомагайте! І неважливо, самотужки ви це зробите, чи у партнерстві з фондом. Бо зараз дуже важкі часи і тільки об'єднавшись зможемо подолати ворога!

Бережіть себе!

Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя опора»