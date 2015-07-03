Українці економлять на відпустці та подорожах - опитування

У порівнянні із березнем минулого року, у березні 2015-го люди стали економити буквально на всьому, повідомляє ТСН.

На сьогодні українці найменше витрачають на відпустку і подорожі (47%), придбання побутової техніки (46%), а також на повсякденне дозвілля (43%).

При цьому комунальні послуги, оренда житла, а також купівля ліків та їжі поки залишаються статтями витрат, на яких заощаджують найменше.

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Варто зазначити, що 64% респондентів упевнені, що наразі поганий час для великих покупок для дому, а 57% переконані, що зараз не варто заощаджувати.

Більшість українців у містах із населенням понад 50 тисяч - 65% - вважають, що їхні матеріальний стан погіршився за останній рік. Ще 55% впевнені, що він погіршиться цього року, 47% стверджують, що наступні 12 місяців для економіки країни будуть поганими, а 52% вважають, що не тільки рік буде несприятливим, а й найближчі 5 років.

Дослідження проводилося серед громадян України віком від 12 до 65 років у містах із населенням понад 50 тисяч (крім АРК і зони АТО). Вибіркова сукупність: 5 тис. респондентів щоквартально.

Раніше УНІАН повідомляв, що 68% українців не планують відпочивати. При цьому в порівнянні з попереднім роком кількість тих, хто відмовляється від відпочинку, зросла на 6%. За даними опитування, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, становить 24%, а в 2014 році їх було 17%.