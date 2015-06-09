Більшість українців не планують цьогоріч відпочивати - опитування

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 19 по 29 травня 2015 року.

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Результати опитування показують, що 68% українців не планують відпочивати. При цьому в порівнянні з попереднім роком кількість тих, хто відмовляється від відпочинку, зросла на 6%. За даними опитування, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, становить 24%, а в 2014 році їх було 17%.

За даними опитування, на першому місці за популярністю як і рік тому – відпочинок у Карпатах та у заміських будинках (6% та 5% відповідно), а до родичів у село планують їхати 4% опитаних.

Кількість тих, хто планує поїхати відпочивати за кордон, становить 1% (у 2014 році - 3%). Найбільша кількість тих, хто планує відпочинок за кордоном, сконцентрована у Центральному регіоні (3%), у Західному - 1% опитаних.

При цьому 1% опитаних зазначили, що планують поїхати на відпочинок до Криму, а рік тому їхня кількість становила 2%. Найбільше тих, хто планує відпочинок у Криму, сконцентровано у східному регіоні (2%, у 2014 р. було 7%).

У той же час не визначилися з відпусткою 15% опитаних.

Найбільша кількість тих, хто не планує літню відпустку в цьому році, – на заході країни (73%), найменша - на півдні (61%). Серед мешканців Центрального та Східного регіонів так відповіли відповідно 68% та 67% опитаних.

Поїздку до Карпат та інших місць України найбільше планують на заході (9%) та у центрі (7%), найменше – на сході (2%). У Центральній Україні так відповіли 5% опитаних.

У заміських будинках та на дачах найбільше планують відпочивати жителі півдня (9%), найменше - заходу (2%). У центрі країни так відповіли 5% опитаних, на сході – 6%.

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У КМІС зазначають, що статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% — для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Методом особистого інтерв'ю опитано 2022 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що не окуповані, в Донецькій області на територіях, що підконтрольні владі, та в Донецьку (який окупований бойовиками).