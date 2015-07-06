На Керченській переправі ростуть черги через шторм

За даними дирекції в понеділок вранці, на накопичувальному майданчику «Слов'янськ-на-Кубані» в черзі стоять 249 вантажних авто, в терміналі «Крим» порту «Керч» – 10 легкових машин, на накопичувальному майданчику «Аеропорт» – 17 вантажівок і 5 «ГАЗелей», повідомляє Крим.Реалії.

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У п'ятницю ввечері в Керченській протоці було оголошено штормове попередження і Керченська поромна переправа працювала в штатному режимі тільки після покращення погоди. Шторм, як заявили в Міністерстві транспорту російського уряду Криму, привів до зростання черг на переправі.

Поромна переправа через Керченську протоку (переправа порт «Крим» в порт «Кавказ») – фактично єдина транспортна артерія, що зв'язує анексований Крим з материковою Росією.